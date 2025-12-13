Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα με μητέρα και την 5χρονη κόρη της - Η οδηγός μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Γαλλία, όταν αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε εσωτερική πισίνα αθλητικού κέντρου με επιβάτιδες μητέρα και κόρη.

Εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο βυθίστηκε στην πισίνα και ναυαγοσώστες τις έσωσαν από πνιγμό. Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λα Σιοτά, κοντά στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η 38χρονη οδηγός, προσπαθούσε να ελιχθεί με το αυτοκίνητό της, μια Jaguar XF, στον χώρο στάθμευσης του δημοτικού κέντρου αναψυχής, όταν φέρεται να μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι. Το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, διέσχισε την κλίση που υπήρχε πίσω από τη θέση στάθμευσης και στη συνέχεια προσέκρουσε σε προστατευτικό φράχτη, τον οποίο και διέλυσε.

Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο διαπέρασε τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου και συνέχισε την τρελή πορεία του για απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων, πριν καταλήξει μέσα στην εσωτερική πισίνα μήκους 25 μέτρων. Την ώρα του ατυχήματος, περίπου 20 άτομα βρίσκονταν στο νερό.

Η μητέρα και η 5χρονη κόρη της εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο βυθίστηκε στην πισίνα. Δύο ναυαγοσώστες, με τη βοήθεια ενός πολίτη που βρισκόταν στο σημείο, κατάφεραν να βγάλουν τις δύο επιβάτιδες από το όχημα κάτω από το νερό, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 20:50 τοπική ώρα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ναυαγοσώστες είχαν φτάσει στο κολυμβητήριο μόλις περίπου 20 λεπτά νωρίτερα, προκειμένου να ανοίξουν την πισίνα για τους βραδινούς λουόμενους.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ένας άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα από τα σπασμένα γυαλιά, ενώ η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση του οχήματος από την πισίνα, ενώ το αθλητικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό για άγνωστο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν προκληθεί «σημαντικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις.

