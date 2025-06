Γαλλία: Ακτιβιστές έκλεψαν το κέρινο ομοίωμα του προέδρου Μακρόν - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Ακτιβιστές της Greenpeace έκλεψαν το κέρινο ομοίωμα του Εμανουέλ Μακρόν από το μουσείο Γκρεβέν του Παρισιού και το τοποθέτησαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους οικονομικούς δεσμούς που διατηρεί η Γαλλία με τη Μόσχα.

«Για μας, η Γαλλία παίζει διπλό παιχνίδι» και ο Γάλλος πρόεδρος «ενσαρκώνει αυτή τη διπλή γλώσσα: στηρίζει την Ουκρανία αλλά ενθαρρύνει τις γαλλικές εταιρείες να συνεχίσουν το εμπόριο με τη Ρωσία», είπε ο Ζαν-Φρανσουά Ζουλιάρ, ο γενικός διευθυντής του παραρτήματος της οικολογικής οργάνωσης στη Γαλλία. «Στοχεύουμε ονομαστικά τον Εμανουέλ Μακρόν επειδή φέρει ιδιαίτερη ευθύνη σε αυτήν την κατάσταση. Εκείνος θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή» των συζητήσεων που γίνονται στην Ευρώπη προκειμένου να διακοπούν οι εμπορικές συμβάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών.

‼️ The wax figure of French President Emmanucel Macron was stolen from a Paris waxwork museum by Greenpeace environmental activists.

