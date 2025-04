Γαλλία: Αλεξιπτωτιστής βρέθηκε κρεμασμένος στην οροφή του γηπέδου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με ένα απρόοπτο και μισή ώρα καθυστέρηση ξεκίνησαν οι νοκ άουτ αγώνες του Champions Cup ράγκμπι στην Τουλούζ της Γαλλίας.

Πιο συγκεκριμένα, η τοπική ομάδα φιλοξένησε τη Σέιλ από το Μάντσεστερ της Αγγλίας, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Οι γηπεδούχοι είχαν οργανώσει ένα εντυπωσιακό σόου πριν τη σέντρα, το οποίο θα κορυφωνόταν με την εντυπωσιακή άφιξη της μπάλας από τον ουρανό, μέσω αλεξιπτωτιστή του στρατού.

Carnage in Toulouse, a parachutist got caught on the stadium roof, kick off delayed, fire engines arrived to rescue him and he’s waving to the crowd getting them pumped for the game, only in France!

https://t.co/i1AKrXWVqx

— Andy Goode (@AndyGoode10) April 6, 2025