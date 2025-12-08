Γαλλία: «Μπιγκ Μπανγκ» «απλούστευσης»: Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ μετονομάζει τους τερματικούς σταθμούς σε απόλυτους αριθμούς - Real.gr

Τέλος στο σύστημα αρίθμησης τύπου 2A, 2B και 2G, που μπερδεύει επιβάτες. Η διοίκηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Παρισιού, Σαρλ ντε Γκωλ θα μετονομάσει τους τερματικούς της σταθμούς σε αριθμούς μόνο, από το 1 στο 7, ένα «σοκ απλούστευσης» που θα τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2027, ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Σήμερα, οι τερματικοί σταθμοί του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Γαλλίας φέρουν αριθμούς που κυμαίνονται από το 1, για το πρώτο τερματικό του αεροδρομίου που εγκαινιάστηκε το 1974, έως το 3, με πολλαπλές παραλλαγές του 2 σε διαφορετικά κτίρια: 2A, 2B, 2C, 2F, ακόμη και 2EK, 2EL, 2EM…

Σύμφωνα με την Groupe ADP, «σε διάφορες έρευνες αξιολογήσεων από πελάτες, πολλοί επιβάτες, ιδιαίτερα διεθνείς και επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης, λένε ότι δυσκολεύονται να προσανατολιστούν και να βρουν τον προορισμό τους μέσα στο αεροδρόμιο».

Το Σαρλ ντε Γκωλ εξυπηρέτησε περίπου 70 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2024.

Στόχος των νέων αριθμήσεων είναι να κάνουν τις μετακινήσεις «απόλυτα κατανοητές για όλους τους επιβάτες, ειδικά τους επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% των καθημερινών επιβατών» που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε η ADP.

Από εδώ και στο εξής, «οι τερματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνο έναν αριθμό, αντί για έναν αριθμό ή/και ένα γράμμα» και «η αρίθμηση των τερματικών σταθμών θα ακολουθεί τη ροή των επιβατών που φτάνουν στο αεροδρόμιο οδικώς και με το RER (δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόμου)».

Έτσι, ο Τερματικός Σταθμός «1» θα διατηρήσει την ονομασία του, αλλά «κάθε επόμενος τερματικός σταθμός θα αριθμείται, σε αύξουσα σειρά», έως το 7. Για παράδειγμα, ο τρέχων Τερματικός Σταθμός «2E» θα γίνει Τερματικός Σταθμός «5» και ο «2F» θα γίνει Τερματικός Σταθμός «6».

Οι χώροι επιβίβασης, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας, θα λάβουν ξεχωριστά γράμματα.

Η προθεσμία του Μαρτίου 2027 επιλέχθηκε από την ADP για να συμπέσει με το προγραμματισμένο άνοιγμα της απευθείας σιδηροδρομικής γραμμής CDG Express, η οποία θα συνδέει το Σαρλ ντε Γκωλ με τον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ του Παρισιού σε 20 λεπτά, με τα τρένα να εκτελούν δρομολόγια κάθε 15 λεπτά.

Η ADP, η οποία ανήκει κατά 50,6% στο κράτος, δήλωσε ότι το έργο αυτό θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή την εγκατάσταση 3.000 πινακίδων στους τερματικούς σταθμούς και 600 στους χώρους στάθμευσης, εκτός από 250 οδικές πινακίδες.

Η εταιρεία υποσχέθηκε επίσης ότι αυτό το «μπιγκ μπανγκ» θα «αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για έναν πλήρη μετασχηματισμό της εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών μέσα στα επόμενα χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ