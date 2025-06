Γαλλία: Βίαια επεισόδια με δύο νεκρούς μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί - Real.gr

Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν κατέληξαν σε τραγωδία.

Η ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό του Champions League που έγινε στο Μόναχο προκάλεσε κύμα βίαιων επεισοδίων σε όλη τη Γαλλία ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ποδοσφαιρικών συλλόγων, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες προσαγωγές και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι εορτασμοί για την πρώτη κατάκτηση του κορυφαίου συλλογικού τίτλου από την Πρωταθλήτρια Γαλλίας μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, ιδιαίτερα στο Παρίσι, όπου σημειώθηκαν εμπρησμοί οχημάτων και καταστημάτων, καθώς και επιθέσεις με πυροτεχνήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 559 προσαγωγές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 491 στο Παρίσι, ενώ 320 άτομα συνελήφθησαν με τους 254 να είναι η γαλλική πρωτεύουσα, που ήταν και το επίκεντρο των επεισοδίων.

Ο πρώτος νεκρός ήταν ένας 17χρονος που μαχαιρώθηκε στην κωμόπολη Dax, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Το δεύτερο θύμα ήταν μια 20χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το διερχόμενο σκούτερ της.

🚨BREAKING: Clashes between rioters and police still ongoing in Paris near the Champs Elysées. pic.twitter.com/HqmbhsWp9J

Η αστυνομία ανέπτυξε 5.400 αστυνομικούς για την αντιμετώπιση των επεισοδίων, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και κανόνια νερού για τη διάλυση των ταραχοποιών. Παρά τα μέτρα, σημειώθηκαν 692 πυρκαγιές, εκ των οποίων 264 σε οχήματα.

Οι γαλλικές Αρχές καταδίκασαν τη βία, με τον Υπουργό Εσωτερικών να χαρακτηρίζει τους ταραξίες ως «βαρβάρους» ενώ ο σύλλογος της Παρί Σεν Ζερμέν κάλεσε τους οπαδούς να γιορτάσουν την κατάκτηση του Champions League με ασφάλεια και σεβασμό.

Paris is on fire. Violent clashes between football fans and police have thrown the city into chaos.

It’s infuriating to see the city torn apart by senseless violence. pic.twitter.com/GBJ8wKz0lH

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 31, 2025