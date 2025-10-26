Γαλλία: Υπό κράτηση δύο ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο - Real.gr

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match.
Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.
Θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ.
🔵 INFO LE PARISIEN | Deux suspects interpellés, l’enquête s’accélère après le casse du siècle au Louvre
➡️ https://t.co/ihwtEcnqGL pic.twitter.com/5HVEw5SJY1
— Le Parisien (@le_Parisien) October 26, 2025
Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά επτά έως οκτώ λεπτά.
Για την έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην BRB και την κεντρική υπηρεσία κατά της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών OCBC, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 ερευνητές.