Quantcast
Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα - Real.gr
real player

Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

23:41, 26/01/2026
Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Σύνοψη από το

  • Ένας Ισπανός που έκανε σκι εκτός πίστας παρασύρθηκε σήμερα από χιονοστιβάδα στην περιοχή Τίνιε των γαλλικών Άλπεων, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.
  • Ελικόπτερο με διασώστες έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μετά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός.
  • Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορίας 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων και για «υψηλό» κίνδυνο (κατηγορίας 4) στο νότιο τμήμα της οροσειράς και στα Πυρηναία.

Ένας Ισπανός που έκανε σκι εκτός πίστας παρασύρθηκε σήμερα από χιονοστιβάδα στην περιοχή Τίνιε των γαλλικών Άλπεων, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.

Ελικόπτερο με διασώστες έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μετά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορίας 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων και για «υψηλό» κίνδυνο (κατηγορίας 4) στο νότιο τμήμα της οροσειράς και στα Πυρηναία.

Από την αρχή του μήνα, περίπου 20 σκιέρ έχουν σκοτωθεί εξαιτίας χιονοστιβάδων στις Άλπεις – σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

01:00 27/01
Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

Η πτώση του πρίγκιπα Harry – Καταρρέει υπό τα φώτα της δημοσιότητας

00:30 27/01
Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου της Χαμάς, ζητεί «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας

23:59 26/01
Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ λυπάται για την «τραγωδία» στη Μινεάπολη, αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

23:45 26/01
Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Γαλλία: Ένας Ισπανός σκιέρ βρήκε τον θάνατο όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

23:41 26/01
Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος για τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος για τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη

23:39 26/01
Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Ταξίδι «φιλίας» του πρωθυπουργού της Σενεγάλης στο Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Ταξίδι «φιλίας» του πρωθυπουργού της Σενεγάλης στο Μαρόκο μετά τον επεισοδιακό τελικό

23:30 26/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά - Πού στρέφονται οι έρευνες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά - Πού στρέφονται οι έρευνες

23:29 26/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved