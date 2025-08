Γαλλία: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες στην πυρκαγιά που έχει κάψει 120.000 στρέμματα βλάστησης - Real.gr

Με τις γιγάντιες φλόγες της που καίνε ανεξέλεγκτα, η μεγαλύτερη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού στη Γαλλία έχει ήδη κάψει περισσότερα από 120.000 στρέμματα βλάστησης σε δεκαπέντε κοινότητες στο νότο της χώρας, όπου έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ υπάρχουν επίσης εννέα τραυματίες, ένας από τους οποίους σε σοβαρή κατάσταση, και αγνοείται η τύχη ενός ανθρώπου.

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργή και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δυσμενής» εξαιτίας της ξηρασίας, της ζέστης και του «ισχυρού ανέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορέιο μια τοπική κρατική αξιωματούχος, η Λουσί Ρος.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχει προγραμματίσει να μεταβεί επιτόπου το απόγευμα, όπως και ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, κοντά στη Καρκασόν, μια εξηντάχρονη, η οποία είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της, βρέθηκε νεκρή μέσα σ’ αυτό. Το σπίτι της γυναίκας κάηκε, όπως και άλλα κοντά στο δικό της.

Στο ίδιο χωριό, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πόλη Ναρμπόν, αγνοείται η τύχη ενός κατοίκου, η οικογένεια του οποίου δεν έχει νέα του, γνωστοποίησε ο τοπικός κρατικός αξιωματούχος Ρεμί Ρεσιό, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για εννέα τραυματίες, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται, όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει πλέον.

Αφότου ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) χθες, Τρίτη, η πυρκαγιά έχει κάψει περισσότερα από 120.000 στρέμματα θάμνων και ρητινοφόρων δένδρων σε 15 κοινότητες, καταστρέφοντας ή προκαλώντας ζημιές σε 25 κατοικίες, καθώς και σε 35 οχήματα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό.

