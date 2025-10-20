Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο κοντά στο Παρίσι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, γερανοί κατέρρευσαν και στέγες ξηλώθηκαν, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

🚨🇫🇷🌪️ ALERTE INFO | Une tornade a FRAPPÉ la ville d’Ermont, dans le Val d’Oise. (témoins)pic.twitter.com/Uy7kDuF3mz — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 20, 2025

Βίντεο δείχνουν την ανατροπή τριών γερανών στην πόλη Ερμόν, καθώς δεν κατάφεραν να αντέξουν τη σφοδρότητα των ανέμων.

Όπως αναφέρει η Le Monde, οι αρχές έθεσαν άμεσα σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ογδόντα πυροσβέστες, πενήντα αστυνομικοί και είκοσι διασώστες, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης, πραγματοποιώντας δεκάδες επεμβάσεις στις πληγείσες πόλεις Ερμόν, Ομπον, Αντίγι, Μονμορανσί και Φρανκοβίλ.

ALERTE – Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d’une violente #tornade dans le Val-d’Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d’Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

Η νομαρχία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των σωστικών συνεργείων. Παράλληλα, συστάθηκε επιχειρησιακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων διάσωσης και αποκατάστασης.

Wow, looks very much like a #tornado swept through Ermont in the Val-d’Oise department, in the northern suburbs of Paris, France this afternoon – plenty of damage videos on x in the town 🌪️pic.twitter.com/GdMUwK7LNZ — Nick’s Weather Eye (@NickJF75) October 20, 2025

Οι μετεωρολογικές συνθήκες σταθεροποιήθηκαν το βράδυ, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες αναταραχές.