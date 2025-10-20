Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο κοντά στο Παρίσι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Γαλλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο κοντά στο Παρίσι – ΒΙΝΤΕΟ

23:05, 20/10/2025
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, γερανοί κατέρρευσαν και στέγες ξηλώθηκαν, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Βίντεο δείχνουν την ανατροπή τριών γερανών στην πόλη Ερμόν, καθώς δεν κατάφεραν να αντέξουν τη σφοδρότητα των ανέμων.

Όπως αναφέρει η Le Monde, οι αρχές έθεσαν άμεσα σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ογδόντα πυροσβέστες, πενήντα αστυνομικοί και είκοσι διασώστες, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης, πραγματοποιώντας δεκάδες επεμβάσεις στις πληγείσες πόλεις Ερμόν, Ομπον, Αντίγι, Μονμορανσί και Φρανκοβίλ.

 

Η νομαρχία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των σωστικών συνεργείων. Παράλληλα, συστάθηκε επιχειρησιακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων διάσωσης και αποκατάστασης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες σταθεροποιήθηκαν το βράδυ, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες αναταραχές.

 

