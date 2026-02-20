Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία τάσσονται υπέρ ενός «περισσότερο ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ» - Real.gr

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Βρετανία είναι αποφασισμένες να «αναλάβουν μια μεγαλύτερη ευθύνη» για την ασφάλεια της Ευρώπης και να εργασθούν για ένα «περισσότερο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί Άμυνας των χωρών αυτών.

«Το ΝΑΤΟ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της συλλογικής άμυνας και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης», υπογραμμίζουν σε κοινή δηλωσή τους, την οποία εξέδωσαν στο τέλος της συνάντησής τους στην Κρακοβία, στη νότια Πολωνία.

Οι χώρες αυτές δεσμεύονται «να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτροπή και την άμυνα» με στόχο «να εμποδίσουν μια ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας και να εγγυηθούν την ικανότητα απάντησης σε ένα ευρύ φάσμα απειλών».

Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης το 2025 και υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους.

Οι πέντε χώρες που υπογράφουν τη δήλωση της Κρακοβίας, οι οποίες έχουν συνασπισθεί στο λεγόμενο σχήμα του «E5», αναφέρουν σχετικά με την αύξηση αυτή ότι επιθυμούν «ένα δίκαιο καταμερισμό των βαρών μεταξύ Συμμάχων».

«Αποτελεσματικές απαντήσεις στις σημερινές απειλές και προκλήσεις απαιτούν αναλογική συμβολή των Συμμάχων (…). Εργαζόμαστε για ένα περισσότερο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την ετοιμότητα της ευρωπαϊκής άμυνας», κάτι που σημαίνει αύξηση της ισχύος της αμυντικής βιομηχανίας, διαβεβαιώνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ