Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία συγχαίρουν τη Μολδαβία για την προσήλωσή της στη δημοκρατία - Real.gr

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας συνεχάρησαν την Μολδαβία για την προσήλωσή της στην δημοκρατία και κατηγόρησαν την Ρωσία για «πρωτοφανή ανάμειξη» στις χθεσινές εκλογές.

«Συγχαίρουμε την κοινωνία της Μολδαβίας και τις αρχές για την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών, παρά την πρωτοφανή ανάμειξη της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της εξαγοράς ψήφων και της παραπληροφόρησης», δηλώνουν οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν την επομένη της νίκης του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.