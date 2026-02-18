Γαλλία: Η χώρα καταγράφει ένα ρεκόρ 35 συνεχόμενων ημερών βροχοπτώσεων - Real.gr

Δεν έχει ποτέ βρέξει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γαλλία: με 35 συνεχόμενες ημέρες βροχής, η χώρα καταγράφει την πλέον μακρά σειρά ημερών με βροχοπτώσεις από την έναρξη καταγραφής των μητρώων το 1959, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Météo-France.

Σύμφωνα με τις γαλλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, πρόκειται για το διάστημα μεταξύ 14 Ιανουαρίου και 17 Φεβρουαρίου, οπότε η συσσώρευση των υδάτων οδήγησε σε χειμάρρους που σάρωσαν πολλές περιοχές της χώρας. Το ρεκόρ αυτό θα μπορούσε εκ νέου να καταρριφθεί, καθώς η Météo-France έχει ήδη ανακοινώσει νέες βροχοπτώσεις.

Πέραν της Γαλλίας, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αυτήν τη στιγμή αντιμέτωπες με βροχές και πλημμύρες, ιδίως η Πορτογαλία, όπου ένα ζευγάρι 60χρονων βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητό του, σε μια περιοχή που είχε πλημμυρίσει.

Στη Γαλλία, ένας άνδρας αγνοείται σήμερα, αφού το σκάφος του ανατράπηκε στον ποταμό Λίγηρα και η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει σε τέσσερα διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μια κατάσταση που ενδέχεται να επιδεινωθεί με την έλευση της καταιγίδας Πέδρο.

Ο δήμαρχος του Μπορντό (νοτιοδυτικά) Πιερ Ιρμίκ ενεργοποίησε το κοινοτικό σχέδιο επιχειρήσεων διάσωσης στην πόλη, κάτι πρωτόγνωρο μετά τις πλημμύρες ρεκόρ από τις καταιγίδες τον Δεκέμβριο του 1999.

Φορώντας ένα κόκκινο σωσίβιο-γιλέκο πάνω από το κοστούμι του, ο υπουργός αρμόδιος για την Οικολογική Μετάβαση, Ματιέ Λεφέβρ, διέσχισε με βάρκα τους πλημμυρισμένους δρόμους του Σεντ, μιας πόλης βόρεια του Μπορντό, προκειμένου να πάει να συναντήσει πληγέντες και τοπικούς αξιωματούχους.

«Είναι σίγουρα ένα φαινόμενο σπάνιου εύρους (…) Αυτήν τη στιγμή μετράμε 33 ημέρες που έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες» και «το φαινόμενο θα παραταθεί», τόνισε.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε χθες στο Nature Communications, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο συνέβαλε στην εντατικοποίηση σε σημαντικό βαθμό των βροχοπτώσεων και των φονικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βαλένθια στα τέλη του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ