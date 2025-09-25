Γαλλία: Κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων κοκαΐνης στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής - Real.gr

Quantcast
Γαλλία: Κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων κοκαΐνης στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής
11:15, 25/09/2025
Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε τη Δευτέρα σχεδόν 10 τόνους κοκαΐνης από αλιευτικό που έπλεε στα ανοιχτά των ακτών της δυτικής Αφρικής και δεν ήταν νηολογημένο σε κανένα κράτος, ανακοίνωσε σήμερα η Ναυτιλιακή Διεύθυνση Ατλαντικού.

Οι ομάδες δύο πλοίων του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού επενέβησαν στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής Corymbe, μιας ανάπτυξης με την οποία η Γαλλία εξασφαλίζει την παρουσία της στη Δυτική Αφρική και στον Κόλπο της Γουϊνέας.

«Συνολικά 9,6 τόνοι κοκαΐνης, η εμπορική αξία της οποίας υπολογίζεται σε σχεδόν 519 εκατομμύρια ευρώ, κατασχέθηκαν από το πλοίο», διευκρίνισε σε ανακοίνωση.

Το εν λόγω αλιευτικό δεν είχε σημαία (δηλαδή δεν ήταν νηολογημένο σε κανένα κράτος).

Η Ναυτιλιακή Διεύθυνση δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής διευκρινίσεις σχετικά με το πλήρωμα του πλοίου.

Σ’ αυτού του είδους τις επιχειρήσεις στα ανοιχτά των αφρικανικών ακτών, τα ναρκωτικά που κατάσχονται εν γένει καταστρέφονται και επιτρέπεται στο πλοίο να συνεχίσει τον πλου του.

Στα τέλη Αυγούστου, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό είχε ήδη κατάσχει σχεδόν έξι τόνους κοκαΐνης στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Με περισσότερους από 45 τόνους ναρκωτικών να έχουν κατασχεθεί από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, οι κατασχέσεις το 2025 έχουν ήδη φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, είχε υπογραμμίσει τότε ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού ναύαρχος Νικολά Βοζούρ.

