Quantcast
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ένα ζευγάρι να τους μεταφέρει 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα - Real.gr
real player

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ένα ζευγάρι να τους μεταφέρει 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα

23:15, 19/12/2025
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ένα ζευγάρι να τους μεταφέρει 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Σύνοψη από το

  • Τρεις κουκουλοφόροι απήγαγαν, βιαιοπράγησαν εναντίον του και τελικά ανάγκασαν ένα ζευγάρι στη δυτική Γαλλία να τους μεταφέρει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, ανακοίνωσε η εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα.
  • Οι δράστες, μια «δομημένη εγκληματική ομάδα», εισέβαλαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην οικία του ζευγαριού, στις ακτές της Λα Ροσέλ, και τους χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες. Μια έρευνα ξεκίνησε για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση και παράνομη κατακράτηση.
  • Οι απαγωγές με στόχο την καταβολή λύτρων ή οι απόπειρες απαγωγής που συνδέονται με κρυπτονομίσματα καταγράφουν άνοδο τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.
Οι κακοποιοί έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα».

Τρεις κουκουλοφόροι απήγαγαν, βιαιοπράγησαν εναντίον του και τελικά ανάγκασαν ένα ζευγάρι στη δυτική Γαλλία να τους μεταφέρει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, που έχει αναλάβει την έρευνα.

Οι δράστες, μια «δομημένη εγκληματική ομάδα», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εισέβαλαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην οικία του ζευγαριού, στις ακτές της Λα Ροσέλ.

Οι κακοποιοί έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ο εισαγγελέας της Ρεν Φρεντερίκ Τεϊγέ.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο ιστότοπος The Big Whale.

Μια έρευνα ξεκίνησε μεταξύ άλλων για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση, σύσταση συμμορίας με στόχο την προετοιμασία εγκλημάτων.

Οι απαγωγές με στόχο την καταβολή λύτρων ή οι απόπειρες απαγωγής που συνδέονται με κρυπτονομίσματα καταγράφουν άνοδο τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών είχε εντοπιστεί στο πορτπαγκάζ ενός οχήματος κοντά στο Μανς (κεντρικά), σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την οικία του στην ανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, επρόκειτο για τον πατέρα ενός ινφλουένσερ κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι.

Κατόπιν, στα τέλη Ιανουαρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίων κρυπτονομισμάτων Ledger, Νταβίντ Μπαλάντ, και η σύντροφός του απήχθηκαν στο Σερ (κεντρικά). Ο Μπαλάντ, του οποίου ακρωτηρίασαν ένα δάκτυλο, αφέθηκε ελεύθερος, κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης και η σύντροφός του είχε βρεθεί δεμένη μέσα σε ένα όχημα.

Στο Παρίσι, την 1η Μαΐου, ήταν ο πατέρας ενός διαχειριστή μιας εταιρείας που εξειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα με έδρα τη Μάλτα, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής. Οι δράστες του είχαν επίσης κόψει ένα δάκτυλο και ζητούσαν λύτρα ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Είχε αφεθεί ελεύθερος έπειτα από 58 ώρες.

Λίγες ημέρες αργότερα, την 13η Μαΐου, ένα βίντεο, που έγινε viral, είχε καταγράψει την απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Paymium.

Σε κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις, ύποπτοι συνελήφθησαν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τους και προφυλακίστηκαν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Χριστούγεννα στα μπλόκα – Εμμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων το Σαββατοκύριακο

Χριστούγεννα στα μπλόκα – Εμμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων το Σαββατοκύριακο

23:02 19/12
Politico: Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

Politico: Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

22:38 19/12
Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια - Δεν του επιτέθηκα, ήμουν νηφάλιος»

Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια - Δεν του επιτέθηκα, ήμουν νηφάλιος»

20:50 19/12
Ανδρέας Λυκουρέντζος: Υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά δεν έγινε δεκτή – Τι ακριβώς συνέβη

Ανδρέας Λυκουρέντζος: Υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά δεν έγινε δεκτή – Τι ακριβώς συνέβη

22:11 19/12
«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

10:29 19/12
Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα

21:56 19/12
Πώς να απολαύσετε κέικ σοκολάτας χωρίς τύψεις για το βάρος σας

Πώς να απολαύσετε κέικ σοκολάτας χωρίς τύψεις για το βάρος σας

22:00 19/12
Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

10:27 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved