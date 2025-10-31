Γαλλία: Ληστεία με καλάσνικοφ και εκρηκτικά στη Λυών - Πώς το εργαστήριο χρυσού έγινε στόχος μέσα σε 7 λεπτά - Real.gr

Μετά την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου, στη Λυών ένα εργαστήριο χρυσού και πολύτιμων μετάλλων μετατράπηκε σε πεδίο δράσης για μια ομάδα βαριά οπλισμένων ληστών με καλάσνικοφ και λεία 12 εκατ. ευρώ.

Στη Λυών, το εργαστήριο πολύτιμων μετάλλων Pourquery (Πουρκερί) έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (30.10.2025) στόχος ληστείας με καλάσνικοφ.

Οι δράστες, που φαίνεται να είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την επιχείρηση, διέφυγαν με τη λεία τους σε ένα φορτηγάκι με σειρήνα, ενώ ορισμένοι φορούσαν πολιτικά ρούχα και ψεύτικα αστυνομικά περιβραχιόνια σε πορτοκαλί χρώμα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε τη ληστεία σε βίντεο. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται οι ληστές να φορτώνουν στο όχημά τους τα κλοπιμαία, την ώρα που περίοικοι καλούσαν την αστυνομία, προειδοποιώντας πως οι δράστες είναι βαριά οπλισμένοι.

«Έσπασαν δύο παράθυρα ασφαλείας του εργαστηρίου. Όλο αυτό διήρκεσε 7 λεπτά. Ήταν ήρεμοι, φορώντας κίτρινα ή πορτοκαλί περιβραχιόνια. Υπήρχαν αρκετοί άνδρες, ίσως τρεις ή τέσσερις, που κρατούσαν Καλάσνικοφ και φορούσαν ψεύτικα περιβραχιόνια. Tους είδαμε να φορτώνουν το όχημά τους, ένα μικρό βαν, πριν φύγουν».

BREAKING: Dawn Heist in Lyon! 🚨 Heavily armed robbers, posing as cops, blasted their way into France’s historic Pourquery Laboratory (est. 1912) in Lyon’s 8th arrondissement today, Oct. 30, 2025. Expl0sives rocked the precious metals facility, followed by gunfire as they… pic.twitter.com/E0LKBspeOM — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 30, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ληστές χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να εισβάλουν στο εργαστήριο, όπου επεξεργάζονται κυρίως πολύτιμα μέταλλα και χρυσό.

Ακολούθησε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας από άνδρες της BRI (Τμήμα Έρευνας και Επέμβασης), η οποία κατέληξε στη σύλληψη έξι υπόπτων γύρω στις 15:50 ώρα Ελλάδας, στην περιοχή Βενισιέ, προάστιο που συνορεύει με το 7ο διαμέρισμα της Λυών. Η λεία τους, αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ, κατασχέθηκε.

Cambriolage d’un laboratoire de métaux précieux à Gerland à Lyon, ils ont fait sauté le mur au C4😭 pic.twitter.com/Ql8LVvedVO — Gobzilla (@ClemGrllt) October 30, 2025

Μετά από καταδίωξη με μεγάλη ταχύτητα από αστυνομικούς του Τμήματος Έρευνας και Επέμβασης (BRI), έξι άτομα συνελήφθησαν και η λεία τους αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκε. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 15:50 ωρα Ελλάδας. στο Βενισιέ, προάστιο που συνορεύει με το 7ο διαμέρισμα της Λυών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο φυγάδες και μία γυναίκα, η οποία θεωρείται συνεργός.

Από τους 28 υπαλλήλους του εργαστηρίου, πέντε τραυματίστηκαν ελαφρά.