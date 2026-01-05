Γαλλία: Λόγω χιονόπτωσης στο Παρίσι, ματαιώνεται το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ - Real.gr

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.
❄️ Episode neigeux en Ile-de-France.
Les équipes de la communauté aéroportuaire et de @ParisAeroport sont mobilisées pour assurer le déneigement des accès et le dégivrage des avions, pour une sécurité optimale sur les aéroports #ParisCDG & #ParisOrly.https://t.co/kUq7K8aeFM pic.twitter.com/lFDunGkZIC
— Groupe ADP (@GroupeADP) January 5, 2026
❄️ ALERTE | Les conditions de circulation deviennent difficiles en #ÎledeFrance en raison des chutes de #neige, comme ici sur l’A6 en périphérie de Paris où la couche au sol est de plus en plus importante.
– Pour suivre l’actualité, suivez nous
— – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) January 5, 2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ