Γαλλία: Μια βελανιδιά 340 ετών, από την εποχή του Λουδοβίκου ΙΔ΄, κόπηκε για λόγους ασφαλείας - Real.gr

Ακόμη όρθια, αν και νεκρή από το περασμένο καλοκαίρι, μια υπεραιωνόβια βελανιδιά, ηλικίας τουλάχιστον 340 ετών, που είχε φυτευτεί επί βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΔ΄ στη δυτική Γαλλία, κόπηκε σήμερα για λόγους ασφαλείας.

Το γιγαντιαίο δέντρο, ύψους 46 μέτρων και με κορμό διαμέτρου 105 εκατοστών στη βάση του, θα πουληθεί από την Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF) της Γαλλίας για να συνεχίσει τη ζωή του ως ξυλεία για έπιπλα ή για βαρέλια.

«Επειδή κόπηκε το δέντρο, η ιστορία του δεν τελειώνει», είπε ο Αντονί Ζανό, δενδροκόμος στην ONF, που επιτηρεί εδώ και περίπου 20 χρόνια τον δρυμό του Κλος, στο Μπερσέ, όπου στέκουν αγέρωχες πολλές βελανιδιές ηλικίας άνω των 300 ετών.

Η «Τροφαντή Βελανιδιά», όπως την αποκαλούσαν, είναι «κληροδότημα του Κολμπέρ» και «πολλές γενιές δασονόμων βοήθησαν στην ανάπτυξή της», πρόσθεσε ο Ζανό.

Ο Ζαν-Μπατίστ Κολμπέρ ήταν υπουργός Ναυτικών του Λουδοβίκου ΙΔ΄ και το 1669 ξεκίνησε να φυτεύει βελανιδιές στη Γαλλία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ξύλο τους στη ναυπήγηση σκαφών.

Η ONF αναγκάστηκε να κόψει το νεκρό δέντρο «για λόγους ασφαλείας» επειδή υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί το κοινό στον δρυμό του Κλος. «Όλα τα κλαδιά της ήταν νεκρά, στο τέλος θα έσπαγαν», εξήγησε ο Ζανό. Αφού κόπηκαν τα κλαδιά, ο κορμός της έπεσε στο έδαφος, με τη βοήθεια αλυσοπρίονου, κατά τρόπο ώστε να μην πληγούν τα γειτονικά δέντρα και να μην καταστραφεί το ξύλο της.

«Είναι ένα μνημείο της φύσης (…) Η καλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να της αποδώσουμε είναι να της βρούμε ένα μέλλον εξίσου εξαιρετικό με τη ζωή της», σχολίασε ο Μπρουνό Κοσέτ, ο υπεύθυνος των δασών της ONF για τη δυτική Γαλλία.

Η αξίας των 15 κυβικών μέτρων ξυλείας που υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από τον κορμό του δέντρου ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ, είπε ο Κοσέτ.

