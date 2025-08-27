Γαλλία: Ο Μακρόν στο πλευρό της κυβέρνησης Μπαϊρού - Real.gr

Ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πήρε θέση για την πολιτική κρίση που… γεννιέται στη χώρα του, εκφράζοντας καθαρά την υποστήριξή του στην κυβέρνηση και την επικείμενη διοργάνωση ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, οκτώ μήνες αφότου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού τη σχημάτισε.

Με τη δήλωση «ούτε άρνηση της πραγματικότητας, ούτε καταστροφολογία», ο Μακρόν είναι δίπλα στον Μπαϊρού σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας και την αδυναμία του να περάσει έναν προϋπολογισμό, παρά τη σοβαρότητα του διακυβεύματος και τον «άμεσο κίνδυνο» που συνιστά, όπως λέει, «η εξάρτηση από το (ογκώδες) χρέος».

Ενόψει των κινητοποιήσεων που έχουν προκηρυχτεί από τα συνδικάτα, στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός έπαιξε το τελευταίο του χαρτί προχθες, την Δευτέρα, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης δύο ημέρες νωρίτερα, στις 8 του μηνός. Έλαβε αμέσως αρνητική απάντηση από όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, από την άκρα δεξιά μέχρι την αριστερά, συμπεριλαμβανομένων και των σοσιαλιστών.

Σήμερα, πάντως, Τετάρτη (27/8), στο υπουργικό συμβούλιο, ο Μακρόν εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στην κίνηση Μπαϊρού. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφί Πριμάς, ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού «ούτε αρνείται την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογεί» για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας. Ο Μακρόν ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Αναφερόμενος στην πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στις γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων μπροστά στην νέα πολιτική κρίση, ο Μακρόν δήλωσε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι η Γαλλία είναι σταθερή, είπε η Πριμάς. «Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία… αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του πεπρωμένου μας», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Μακρόν.

«Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι θέλουμε να έχουμε μια Γαλλία που είναι ακόμη πιο σταθερή». Ο Μακρόν δεν συζήτησε την επιλογή διάλυσης του Κοινοβουλίου στη συνάντηση, πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ διαβεβαίωσε χθες ότι η Γαλλία «σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός άλλου διεθνούς οργανισμού».