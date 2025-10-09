Ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών - Real.gr

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα ανακοινώσει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Έτσι η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του παραιτηθέντα προσωρινού πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη (8/10) ότι είναι πιθανό ο Εμανουέλ Μακρόν να είναι σε θέση να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες και πως η προοπτική πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών απομακρύνεται.

«Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης μειώνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε ο Λεκορνί στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε ακόμα τον απερχόμενο Λεκορνί για το έργο του τις τελευταίες 48 ώρες και αναγνώρισε τα συμπεράσματά του ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση του κοινοβουλίου, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι δυνατή η υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, πρόσθεσε η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Όπως είπε ο Λεκορνί στη συνέντευξή του νωρίτερα υπάρχουν 210 βουλευτές που υποστηρίζουν αυτήν την προσπάθεια, αλλά ισχυρίστηκε ότι υπάρχει μια «απόλυτη πλειοψηφία» που δεν θέλει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, όχι γιατί φοβούνται τις εκλογές, αλλά γιατί «μία διάλυση της Εθνοσυνέλευσης θα οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα και σε μόνιμο αδιέξοδο».

Ακόμα προσέθεσε ότι οι πλειοψηφία από την Αριστερά είναι για κοινό προϋπολογισμό,, αλλά με όρους. «Ο δρόμος είναι δύσκολος», είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η «αποστολή του ολοκληρώθηκε.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν.

Ακόμα ανέφερε ότι η αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ακόμα ο Λεκορνί.

Ακόμα ανέφερε αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία περιλάμβανε την αύξηση του νόμιμου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη σε 64, θα κοστίσει στο υπουργείο Οικονομικών 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν στον γαλλικό λαό και σημείωσε πως δεν είναι μία καλή περίοδος για να αλλάξει ο πρόεδρος της χώρας.

«Ας μην κάνουμε τους Γάλλους να πιστέψουν ότι είναι ο πρόεδρος που ψηφίζει τον προϋπολογισμό», δήλωσε

Προσέθεσε πως συνέπειες της μη κατάρτισης προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους θα είναι δραστικές για τη χώρα.

Ο Λεκορνί κατέστησε σαφές ότι δεν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά αρνήθηκε να πει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή ποια θα είναι η πολιτική του κατεύθυνση, τονίζοντας ότι αυτό εναπόκειται στον Μακρόν να το αποφασίσει.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε δύο χρόνια, υπέβαλε την παραίτησή του και της κυβέρνησής του τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου, καθιστώντας την

την πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη Γαλλία.

Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε περαιτέρω διαβουλεύσεις με πολιτικούς ηγέτες από την κεντροαριστερά έως την κεντροδεξιά, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την κρίση και να αποφύγει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.