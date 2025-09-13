Γαλλία: Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας - Real.gr

Quantcast
01:00, 13/09/2025
Γαλλία: Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε χθες Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που εμποδίζουν την εξυγίανση των σοβαρά υποβαθμισμένων δημόσιων οικονομικών της.

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch.

«Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

