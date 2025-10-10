Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε εκ νέου πρωθυπουργό τον Λεκορνί - Real.gr

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Εμανουελ Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει λευκή επιταγή στον πρωθυπουργό ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Ο Λεκορνί, σε ανακοίνωσή του, δήλωσε ότι δέχεται από καθήκον την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026. Τόνισε ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία, επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.

Αναλυτικά η ανάρτηση Λεκορνί

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτήν την αστάθεια που είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας.

Όπως έχω πει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες θα είναι ανοιχτά σε κοινοβουλευτική συζήτηση: Τα μέλη του Κοινοβουλίου και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους·

Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·

Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι ενταχθούν στην κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν να αποδεσμευτούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσωματώνει ένα ανανεωμένο και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε δύο χρόνια,υπέβαλε την παραίτησή του και της κυβέρνησής του τη Δευτέρα (6/10), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου, καθιστώντας την πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη Γαλλία.

Η ακροδεξιά και η Ανυπότακτη Γαλλία θα καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν πως κινούνται προς την κατάθεση πρότασης μομφής.

Ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), Ζορντάν Μπαρτντελά προανήγγειλε ότι με ανάρτησή του στο Χ ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει και τη δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, χαρακτηρίζοντάς την, «ντροπή και ταπείνωση για τους Γάλλους».

«Η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, που διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν, πιο απομονωμένη και αποκομμένη από ποτέ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτελεί ένα κακόγουστο αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και μια ταπείνωση για τους Γάλλους. Η Εθνική Συσπείρωση φυσικά θα καταψηφίσει αμέσως αυτή την κυβέρνηση χωρίς μέλλον, της οποίας ο μοναδικός λόγος ύπαρξης είναι ο φόβος της διάλυσης, δηλαδή ο λαός», έγραψε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

«Ποτέ άλλοτε πρόεδρος δεν κυβέρνησε τόσο πολύ μέσα από αηδία και θυμό. Ο Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε τη Δευτέρα, ορίστηκε ξανά από τον Μακρόν την Παρασκευή. Ο Μακρόν αναβάλλει με οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του. Απόψε προτείνουμε στους βουλευτές της Αριστεράς στην Εθνοσυνέλευση να υπογράψουν πρόταση άμεσης μομφής και νέα πρόταση απομάκρυνσης του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα, ο Μακρόν συγκάλεσε συνάντηση των ηγετών των κυρίαρχων κομμάτων για να συγκεντρώσει υποστήριξη για την επιλογή του. Οι ηγέτες της Αριστεράς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ο Μακρόν δεν θα επιλέξει πρωθυπουργό από τις τάξεις τους, με την αγανακτισμένη αντίδρασή τους να υποδηλώνει ότι η μελλοντική κυβέρνησή του ενδέχεται να είναι εξίσου εύθραυστη με τις προηγούμενες

Μια άλλη κυβέρνηση που θα καταρρεύσει θα αυξήσει την πιθανότητα ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ένα σενάριο που θεωρείται ότι θα ωφελήσει περισσότερο την ακροδεξιά.

«Δεν επιδιώκουμε τη διάλυση του κοινοβουλίου, αλλά ούτε φοβόμαστε», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορέ στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τη συνάντηση.

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία, η οποία έχει πλήξει την ανάπτυξη και τρομάξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την απόφαση του Μακρόν πέρυσι να προκηρύξει κοινοβουλευτικές εκλογές, ένα στοίχημα που οδήγησε σε ένα κοινοβούλιο χωρισμένο σε τρία ιδεολογικά αντίθετα μπλοκ.

Η προσπάθεια της χώρας να βάλει τάξη στα οικονομικά της, η οποία απαιτεί περικοπές στον προϋπολογισμό ή αυξήσεις φόρων που κανένα κόμμα δεν μπορεί να συμφωνήσει, έχει μόνο επιδεινώσει την κακή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές κινήσεις των ηγετών που επιδιώκουν να διαδεχθούν τον Μακρόν στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Εάν η Εθνοσυνέλευση δεν καταφέρει να βρει κοινό έδαφος για τον προϋπολογισμό εντός της προθεσμίας, ενδέχεται να χρειαστεί έκτακτη νομοθεσία για να συνεχίσει η χώρα να λειτουργεί το επόμενο έτος με ανανεωμένο προϋπολογισμό.

Ο Μακρόν απέκλεισε την ακροδεξιό Εθνικό Ράλι (RN) της Μαρίν Λε Πεν και την ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) από τη συνάντηση των ηγετών των κομμάτων.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό προέβλεψε την Παρασκευή ότι η τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα θα κοστίσει στην οικονομία 0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το επιχειρηματικό κλίμα υπέφερε, αλλά η οικονομία ήταν γενικά σε καλή κατάσταση, είπε.

«Η αβεβαιότητα είναι… ο νούμερο ένα εχθρός της ανάπτυξης», δήλωσε ο Βιλερουά στο ραδιόφωνο RTL.

Ο Βιλερουά δήλωσε ακόμα ότι θα ήταν προτιμότερο το έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 4,8% του ΑΕΠ το 2026. Το έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει το 5,4% φέτος, σχεδόν το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, Associated Press