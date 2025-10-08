Quantcast
Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν θα διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών - Real.gr
23:06, 08/10/2025
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό ενός των επόμενων 48 ωρών, ανακοίνωσε απόψε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί για τη δουλειά που έκανε τις τελευταίες δύο ημέρες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

