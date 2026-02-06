Γαλλία: Ο πρώην υπ. Πολιτισμού Ζακ Λανγκ κλήθηκε να εξηγήσει τους δεσμούς του με τον Επστάιν - Real.gr

Στο υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ζακ Λανγκ, για να εξηγήσει τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, δήλωσε στο AFP την Πέμπτη (05/02), πηγή κοντά στην προεδρία.

Τα γραφεία του προέδρου και του πρωθυπουργού «ζήτησαν από τον υπουργό Εξωτερικών να τον καλέσει ώστε να δώσει εξηγήσεις», ανέφερε η πηγή.

Άλλη πηγή, αυτή τη φορά από το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε στο AFP ότι ο Λανγκ είχε «κληθεί», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο 86χρονος Λανγκ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να σχολιάσει.

Η κόρη του Λανγκ, Καρολίν, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής ενός συνδικάτου παραγωγών ταινιών τη Δευτέρα, μετά από αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς της οικογένειάς της με τον Επστάιν.

Την Τετάρτη, ο Ζακ Λανγκ είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης από τη θέση του επικεφαλής του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, στο Παρίσι.

Ωστόσο, η πηγή κοντά στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το γραφείο του πιστεύει ότι ο Λανγκ θα πρέπει να «σκεφτεί το ίδρυμα» του οποίου προεδρεύει από το 2013.

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον των Λανγκ και οι αναφορές τους μεταξύ εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν και έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δεν υπονοούν απαραίτητα αδίκημα.