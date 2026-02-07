Γαλλία: Ο Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε από το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου - Real.gr

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ πρότεινε σήμερα να παραιτηθεί από το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου (IMA), με επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, μετά την έναρξη έρευνας της οικονομικής εισαγγελίας για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Προτείνω να υποβάλω την παραίτησή μου στη διάρκεια προσεχούς έκτακτου διοικητικού συμβουλίου», έγραψε ο νυν πρόεδρος του IMA, ο οποίος έχει κληθεί αύριο, Κυριακή, στο υπουργείο Εξωτερικών. Χθες, Παρασκευή, η οικονομική εισαγγελία άρχισε προκαταρκτική έρευνα για «ξέπλυμα οικονομικής απάτης με επιβαρυντικές περιστάσεις» σε βάρος του Τζακ Λανγκ και της κόρης του, της Καρολίν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, το υπουργείο του οποίου έχει υπό την κηδεμονία του το IMA, «έλαβε γνώση» της πρότασης του Τζακ Λανγκ να παραιτηθεί, δήλωσε ο ίδιος σήμερα σε δημοσιογράφους.

«Αρχίζω τη διαδικασία για να ορίσω τον ή την διάδοχό του επικεφαλής του IMA και συγκαλώ συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σε διάστημα 7 ημερών, η οποία θα ορίσει έναν ή μία προσωρινό/ή πρόεδρο», πρόσθεσε επιστρέφοντας στο Παρίσι από διεθνή περιοδεία του.

Ο Τζακ Λανγκ βρισκόταν στο εδώλιο μετά τη δημοσιοποίηση, στα τέλη Ιανουαρίου, νέων ντοκουμένων σχετικά με τον Αμερικανό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν, τα οποία φανερώνουν σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών.

Μολονότι ο πρώην υπουργός δεν κατηγορείται για κάτι στο στάδιο αυτό, η αναφορά του ονόματός του 673 φορές σε ανταλλαγές με τον Τζέφρι Έπστιν και οι σχέσεις συμφέροντος που διατηρούσε με τον αμερικανό χρηματιστή έκαναν πολλούς πολιτικούς να απαιτήσουν την αποχώρησή του από το IMA.

«Οι κατηγορίες εναντίον μου είναι αβάσιμες», είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα σήμερα ο Τζακ Λανγκ σε ανακοίνωσή του την οποία διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

