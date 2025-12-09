Γαλλία: Οι περιουσίες των πολιτών σημείωσαν μέση αύξηση της τάξης του 9% τα τελευταία δέκα χρόνια  - Real.gr

Οι περιουσίες των Γάλλων σημείωσαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μέση αύξηση της τάξης του 9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η μέση περιουσία των γαλλικών νοικοκυριών ανήλθε το 2024 στα 374.900 ευρώ, με το 61% να αφορά την ακίνητη περιουσία και το 22% χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επίσης ο ένας στους δύο Γάλλους διέθετε το 2024 περιουσία μεγαλύτερη των 205.000 ευρώ, ήτοι αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού.

Ωστόσο σύμφωνα με τη γαλλική Στατιστική Υπηρεσία το 46% των νοικοκυριών της χώρας έχει δάνεια να ξεπληρώσει εκ των οποίων τα μισά υπερβαίνουν τα 49.200 ευρώ.

Ως προς τις ανισότητες, η γαλλική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι το ήμισυ των γαλλικών νοικοκυριών -και συγκεκριμένα οι πλέον εύποροι, έχουν το 93% της συνολικής περιουσίας των Γάλλων.

Επίσης το 10% των Γάλλων με τον σχετικά μεγαλύτερο πλούτο είδε κατά την τελευταία δεκαετία την περιουσία του να αυξάνεται κατά 15%, προσεγγίζοντας τα 857.700 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το 1% με τον μεγαλύτερο πλούτο, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 23% τα τελευταία 10 χρόνια, υπερβαίνοντας το 2024 τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι χαμένοι της δεκαετίας είναι, τέλος, το 20% των ασθενέστερων οικονομικά Γάλλων καθώς και ένα τμήμα της λεγόμενης μεσαίας τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ