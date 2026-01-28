Γαλλία: Παραλίγο τραγωδία από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στις Άλπεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
10:38, 28/01/2026
Γαλλία: Παραλίγο τραγωδία από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στις Άλπεις – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.

Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

