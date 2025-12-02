Γαλλία: Προσφυγή στη δικαιοσύνη για «παρεμπόδιση» του έργου των δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας - Real.gr

Η γαλλική Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων (SNJ) και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ) ανακοίνωσαν σήμερα ότι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στο Παρίσι εναντίον των ισραηλινών αρχών για «παρεμπόδιση της ελευθερίας άσκησης της δημοσιογραφίας» επειδή εμπόδισαν τους Γάλλους δημοσιογράφους να καλύψουν τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις του Τύπου, αυτές οι πράξεις ενδέχεται να συνιστούν «εγκλήματα πολέμου», τα οποία μπορεί να ερευνήσει η αντιτρομοκρατική εισαγγελία του Παρισιού καθώς διαπράχθηκαν εις βάρος Γάλλων.

«Η προσφυγή αυτή είναι η πρώτη που έχει κατατεθεί μέχρι τώρα με βάση το αδίκημα της παρεμπόδισης της ελευθερίας άσκησης της δημοσιογραφίας», αναφέρουν οι ενάγοντες στην προσφυγή τους που εκτείνεται σε περίπου 100 σελίδες και την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο ιστότοπος franceinfo.

«Στην προσφυγή (…) καταγγέλλεται μια συντονισμένη, ενίοτε βίαιη παρεμπόδιση, που δεν επιτρέπει στους Γάλλους δημοσιογράφους να εργάζονται στα παλαιστινιακά εδάφη και η οποία υπονομεύει την ελευθερία του Τύπου», σχολίασε η Λουίζ ελ Γιαφί μία από τις δικηγόρους που κατέθεσαν την προσφυγή.

Παράλληλα η συνάδελφός της Ινές Νταβό επεσήμανε ότι στην προσφυγή «τονίζεται η αυξανόμενη ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι δημοσιογράφοι στη Δυτική Όχθη (…) Αυτές οι επιθέσεις, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, αποτελούν επίσης εγκλήματα πολέμου».

Στο μεταξύ ένας Γάλλος δημοσιογράφος, που εργάζεται για πολλά γαλλόφωνα μέσα και ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, κατέθεσε επίσης προσφυγή: καταγγέλλει την «επίθεση» που δέχθηκε από εποίκους στη διάρκεια ρεπορτάζ στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) έχουν καταγράψει περισσότερους από 210 θανάτους δημοσιογράφων από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μετά την έναρξη του πολέμου οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν τους δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης να εισέρχονται ανεξάρτητα στη Γάζα. Έχουν επιτρέψει μόνο σε πολύ λίγους δημοσιογράφους να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα συνοδευόμενοι από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Στη Γαλλία έχουν κατατεθεί πολλές προσφυγές που συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα και αφορούν κυρίως Γαλλοϊσραηλινούς στρατιωτικούς μιας μονάδας ελίτ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τη γαλλική εταιρεία εξοπλισμών Eurolinks ή ακόμη Γαλλοϊσραηλινούς που θεωρούνται συνεργοί στο έγκλημα του εποικισμού.

Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ζήτησε επίσης τη διενέργεια έρευνας για «εγκλήματα πολέμου» αναφορικά με τον θάνατο δύο παιδιών με γαλλική υπηκοότητα σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.