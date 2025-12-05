Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη - Real.gr

Quantcast
Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη

13:45, 05/12/2025
Πέντε drones πέταξαν επάνω από τη στρατιωτική βάση του Ιλ Λονγκ στη Βρέστη που φιλοξενεί τα πυρηνικά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων της γαλλικής πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης, έγινε γνωστό από πηγές της γαλλικής χωροφυλακής.

Η βάση προστατεύεται από δύναμη 120 ναυτοφυλάκων της γαλλικής χωροφυλακής και πεζοναύτες του πολεμικού ναυτικού. Στεγάζει τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια της γαλλικής δύναμης αποτροπής, ένα από τα οποία βρίσκεται πάντα σε υπηρεσία στις θάλασσες.

Τα συστήματα προστασίας της βάσης ανίχνευσαν πέντε drones σε πτήση χθες το βράδυ επάνω από το Ιλ Λονγκ.

Σύστημα κατά drones ετέθη σε λειτουργία. Το τάγμα των πεζοναυτών που είναι επιφορτισμένο με την προστασία της βάσης έβαλε κατά των drones.

Οι πτήσεις drones σε αυτή την απαγορευμένη ζώνη δεν είναι σπάνιες. Τη νύκτα της 17ης προς τη 18η Νοεμβρίου, ανιχνεύθηκε πτήση drone επάνω από τη χερσόνησο του Κροζόν, αλλά όχι επάνω από στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι πτήσεις drones έχουν πολλαπλασιασθεί επάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές τους τελευταίους μήνες στη βόρεια Ευρώπη. Ολες οι υποψίες των αρχών των χωρών για τον αυτουργό των ενεργειών αυτών πέφτουν στη Μόσχα.

 

