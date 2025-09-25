Quantcast
Γαλλία: Στις 13 Οκτωβρίου θα οριστεί η ημερομηνία φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί - Real.gr
real player

Γαλλία: Στις 13 Οκτωβρίου θα οριστεί η ημερομηνία φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

19:40, 25/09/2025
Γαλλία: Στις 13 Οκτωβρίου θα οριστεί η ημερομηνία φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

epa12404545 Former french president, Nicolas Sarkozy leaves the courthouse in Paris, France, 25 September 2025. Sarkozy and twelve others, including three former ministers, stood trial for criminal conspiracy to receive funds for the 2007 presidential campaign from the regime of late Libyan leader Muammar Gaddafi, and he has now been sentenced to five years in jail for his role in the case involving funds from Gaddafi. Sarkozy has been convicted twice in separate cases since leaving office in 2012. EPA/YOAN VALAT

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σήμερα σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά δεν θα οδηγηθεί απόψε στη φυλακή.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του. Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα αυτήν την ημερομηνία, αλλά διευκρίνισε ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.

Ωστόσο, η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να λέει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του προτού οι εισαγγελείς τον καλέσουν για να μπεί στη φυλακη. Αυτό θα πρέπει να συμβεί εντός ενός μήνα. Η γαλλική νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να κλητευθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα τον ειδοποιήσει για την ημερομηνία φυλάκισής του. Οποιαδήποτε έφεση δεν θα αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε σήμερα με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

18:14 25/09
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

16:37 25/09
Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

20:56 25/09
Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

22:07 25/09
Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:24 25/09
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

17:55 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved