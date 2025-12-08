Γαλλία: Συνδικάτα καλούν σε απεργία τους εργαζομένους στο Μουσείο του Λούβρου από τις 15 Δεκεμβρίου - Real.gr

Quantcast
15:30, 08/12/2025
Γαλλία: Συνδικάτα καλούν σε απεργία τους εργαζομένους στο Μουσείο του Λούβρου από τις 15 Δεκεμβρίου

Τα μέλη του προσωπικού του Μουσείου του Λούβρου, στο Παρίσι, που είναι το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο, καλούνται σε «επαναλαμβανόμενη απεργία» από τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για «κακές συνθήκες εργασίας» και «ανεπαρκή μέσα», όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το συνδικάτο CFDT, έπειτα από συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου.

Το Λούβρο, που βρίσκεται σε αναταραχή μετά τη θεαματική διάρρηξη του Οκτωβρίου, χρειάστηκε επίσης να κλείσει μια αίθουσα τον Νοέμβριο λόγω φθοράς του κτηρίου και παρουσίασε πριν από δύο εβδομάδες διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

«Κάθε μέρα, χώροι του μουσείου κλείνουν πέρα από τις προβλέψεις του σχεδίου εγγυημένου ανοίγματος, ελλείψει προσωπικού όπως επίσης και λόγω διαπιστωμένων τεχνικών βλαβών και φθοράς του κτηρίου», γράφουν οι συνδικαλιστές σε επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, αντίγραφο του οποίου διαβιβάστηκε στο AFP.

Στις 19 Οκτωβρίου, το Λούβρο έπεσε θύμα θεαματικής κλοπής οκτώ κοσμημάτων των 19ου αιώνα, η αξία των οποίων αποτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του Ναπολέοντα Γ’) διακοσμημένο με περίπου 2.000 διαμάντια.

Τα τέσσερα μέλη της ομάδας που διέπραξε την κλοπή συνελήφθησαν όμως τα κοσμήματα, όπως και εκείνοι που παρήγγειλαν την κλοπή τους, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Στα τέλη Νοεμβρίου, το μουσείο είχε ανακοινώσει πως, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανακαίνισή του, θα αυξήσει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους επισκέπτες από το 2026.

Όμως «το κοινό δεν έχει πλέον παρά περιορισμένη πρόσβαση στα έργα και εμποδίζεται στην κυκλοφορία του. Η επίσκεψη στο Λούβρο έχει μετατραπεί πραγματικά σε δρόμο μετ’ εμποδίων», εκτιμούν τα συνδικάτα.

Όπως λένε, «οι διάφοροι εσωτερικοί συναγερμοί παρέμειναν νεκρό γράμμα και οι δηλώσεις στην εθνική αντιπροσωπεία καθώς και στα ΜΜΕ από τη διεύθυνση του Λούβρου δεν μας επιτρέπουν να ελπίζουμε σε μια συνειδητοποίηση στο ύψος της κρίσης που διερχόμαστε».

Οι συνδικαλιστές ζητούν επίσης απευθείας διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Πολιτισμού, λόγω της «άνευ προηγουμένου υποβάθμισης του εσωτερικού κοινωνικού κλίματος και της ανάγκης να δοθούν απαντήσεις εκ μέρους των αρμοδίων αρχών».

Το 2024, το μουσείο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες, το 69% των οποίων ήταν ξένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

