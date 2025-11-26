Quantcast
Γαλλία: Συνελήφθησαν για κατασκοπεία τέσσερις ύποπτοι, περιλαμβανομένων δύο Ρώσων - Real.gr
Γαλλία: Συνελήφθησαν για κατασκοπεία τέσσερις ύποπτοι, περιλαμβανομένων δύο Ρώσων

13:15, 26/11/2025
Το γραφείο του εισαγγελέα ταυτοποίησε ένα από τα πρόσωπα αυτά ως Άννα Ν., η οποία έχει διπλή υπηκοότητα -γαλλική και ρωσική-, και βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI)– τη γαλλική υπηρεσία αντικατασκοπίας– από τον Ιανουάριο, που έκρινε ότι συγκέντρωνε πληροφορίες.

“Συγκεκριμένα, ήταν ύποπτη ότι προσέγγισε επικεφαλής διάφορων γαλλικών εταιρειών προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με γαλλικά οικονομικά συμφέροντα”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του που εστάλη με email ο εισαγγελέας.

Το γραφείο του εισαγγελέα δεν ταυτοποίησε τη χώρα για λογαριασμό της οποίας θεωρείται ότι διενεργούσαν κατασκοπεία οι συλληφθέντες.

Οι υπόλοιποι ταυτοποιήθηκαν ως Βενσάν Π. και Μπερνάρ Φ.–γεννημένοι στη Γαλλία–και Βιατσεσλάβ Π., Ρώσος υπήκοος.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, η Άννα Ν. ίδρυσε την “SOS Ντονμπάς”, μια οργάνωση με έδρα τη Γαλλία, η οποία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι πραγματοποιεί εκστρατεία για στενότερους δεσμούς ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Ρωσία και για τον τερματισμό των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία.

Η οργάνωση αναρτά συχνά πόστερ της εκστρατείας της σε δημόσιους χώρους.

Η Άννα αντιμετωπίζει έως και 45 χρόνια ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 600.000 ευρώ με κατηγορίες που κυμαίνονται από συνέργεια σε καταστροφή χώρων ιστορικής κληρονομιάς μέχρι συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα και κατασκοπεία για ξένη δύναμη.

Οι άλλοι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για παρεμφερείς κατηγορίες.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επικοινωνήσει με την “SOS Donbass” για να ζητήσει σχόλιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

