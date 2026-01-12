Γαλλία: Την πρόθεση του Παρισιού να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία «εντός των προσεχών ημερών» ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν - Real.gr

Quantcast
19:30, 12/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την πρόθεση της Γαλλίας να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία «εντός των προσεχών ημερών» ανακοίνωσε η υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Κατρίν Βοτρέν.

Όπως ανέφερε η υπουργός σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, η απόφαση αυτή ελήφθη από τον πρόεδρο Μακρόν προκειμένου να «καταδειχθεί ο σεβασμός στην αυτονομία της Γροιλανδίας».

Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής στη Γροιλανδία, η Γαλλίδα υπουργός δήλωσε: «Υπάρχει, από το 1951, μια συμφωνία άμυνας μεταξύ ΗΠΑ και Γροιλανδίας. Εκ παραλλήλου οι 56.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν δανική υπηκοότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν αύριο αμερικανικά στρατεύματα επιτίθεντο στη Γροιλανδία, θα είχαμε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θα επιτίθετο σε άλλη χώρα-μέλος. Μια τέτοια κατάσταση θα συνιστούσε μια εξαιρετικά σοβαρή και ανησυχητική κλιμάκωση».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψή του στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στις 15 Ιουνίου του 2025, ο Μακρόν είχε αναφερθεί στο επικείμενο άνοιγμα γενικού προξενείου δηλώνοντας ότι η Γαλλία επιθυμεί «να είναι πιο κοντά στους Γροιλανδούς, στο πλευρό τους».

