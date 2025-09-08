Γαλλία - Το δραματικό μήνυμα του Μπαϊρού: Η υποταγή στο χρέος είναι απώλεια ελευθερίας - Real.gr

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης από τα κόμματα της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Το μέλλον της γαλλικής κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού «παίζεται» αυτή τη στιγμή στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, καθώς ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης, με αφορμή την έγκριση του νέου οικονομικού νομοσχέδιου.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, ξεκίνησε την ομιλία του στη Γαλλική εθνοσυνέλευση, αναγνωρίζοντας ότι αρκετοί από τους επικριτές του θεώρησαν ριψοκίνδυνη την απόφασή του να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Ο ίδιος όμως τόνισε ότι το πραγματικό ρίσκο είναι να συνεχιστεί η πολιτική «όπως συνήθως», χωρίς τολμηρές αλλαγές. «Το μεγαλύτερο ρίσκο θα ήταν να μην πάρουμε κανένα ρίσκο, να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν όπως είναι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαϊρού υπογράμμισε ότι οι βουλευτές δεν καλούνται να αντιμετωπίσουν μια απλή πολιτική επιλογή, αλλά μια ιστορική ευθύνη που θα καθορίσει το μέλλον της Γαλλίας. Έκανε αναφορά σε κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις, όπως η πτώση της παραγωγικότητας, η εκπαίδευση, η μετανάστευση, η πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, η έλλειψη στέγης και τα οξυμένα περιβαλλοντικά και ζητήματα ασφάλειας. «Το μοντέλο πρέπει να αναδιαμορφωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η υποταγή στο χρέος ισοδυναμεί με απώλεια ελευθερίας: «Η υποταγή στο χρέος είναι σαν την υποταγή στη στρατιωτική δύναμη. Και στις δύο περιπτώσεις χάνουμε την ελευθερία μας». Επισήμανε επίσης ότι οι αποφάσεις του παρελθόντος για το χρέος «διέλυσαν το συμβόλαιο εμπιστοσύνης» ανάμεσα στις γενιές, αφήνοντας τη νεότερη γενιά εγκλωβισμένη σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας, ανεργίας και αδυναμίας εξεύρεσης στέγης.

Αναγνωρίζοντας τη δραματική κατάσταση της κυβέρνησής του, υποστήριξε ότι η παραίτησή του δεν θα άλλαζε και πολλά, καθώς τόνισε στους νομοθέτες «έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να εξαλείψετε την πραγματικότητα».

Ύστερα από 43 λεπτά ομιλίας, ο Μπαϊρού ολοκλήρωσε με μια θερμή υπεράσπιση της δημοκρατίας, ζητώντας από τους βουλευτές να αφήσουν πίσω τους τη «κατάρα της διαρκούς διαίρεσης» και να επιλέξουν τον δρόμο της ενότητας.