Γαλλία: Το Παρίσι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε αυτή τη φάση στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ για τη Γάζα - Real.gr

Η Γαλλία δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε αυτή τη φάση στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ για τη Γάζα.

Όπως αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ, η Γαλλία θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των αρχών και της δομής του ΟΗΕ που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν ότι η Γαλλία τάσσεται αναφανδόν υπέρ της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και υπέρ ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα τόσο για τους Παλαιστινίους όσο και για τους Ισραηλινούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ