Γαλλία: Το ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί για την «απάνθρωπη καταστολή των διαδηλώσεων» - Real.gr

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε σήμερα τον Ιρανό πρεσβευτή στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθεί για «απαράδεκτη και απάνθρωπη» καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές.

«Μετέφερα την καταδίκη (της Γαλλίας) στον Ιρανό ομόλογό μου. Θα την επαναλάβω στον Ιρανό πρεσβευτή, τον οποίο κάλεσα σήμερα» είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στο κοινοβούλιο.

«Δεν θα σταματήσουμε εκεί: δεν μπορεί να υπάρχει ατιμωρησία για εκείνους που έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον φιλειρηνικών διαδηλωτών», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, αναφερόμενος στις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης που προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.