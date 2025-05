Γαλλία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές - Real.gr

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν σήμερα το Βαρ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ αυτών ένα ζευγάρι 80χρονων στο Λαβαντού, στα παράλια, όπου ο δήμαρχος περιέγραψε «σκηνές πολέμου».

Στην κοινότητα Λαβαντού ένα ζευγάρι παρασύρθηκε με το όχημά του από έναν χείμαρρο. Το πτώμα της γυναίκας εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας της Τουλόν, Σαμιουέλ Φινιέλζ, σύμφωνα με το οποίο η «κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στην περιοχή».

«Ήταν ένα πραγματικά βίαιο φαινόμενο, απίστευτο, ακατανόητο», είπε ο δήμαρχος του Λαβαντού Ζιλ Μπερναρντί ενώπιον δημοσιογράφων. Έπεσαν «255 χιλιοστά βροχής σε διάστημα μίας ώρας προκαλώντας έναν τεράστιο χείμαρρο», συμπλήρωσε ο ίδιος, περιγράφοντας «σκηνές πολέμου» με «δρόμους κομμένους στα δύο» και «διαλυμένες γέφυρες».

Severe flooding due to torrential rains in Vidauban in the Var department, France 🇫🇷 (20.05.2025) pic.twitter.com/kAn26tfAMP

— Disaster News (@Top_Disaster) May 20, 2025