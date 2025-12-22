Γαλλία: Τρεις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στη Λιόν - Real.gr

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών, προκαλώντας πυρκαγιά, κοντά στη νοτιοανατολική γαλλική πόλη Λιόν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο νομάρχης του Ρον δήλωσε στο X ότι οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να μην πλησιάζουν την περιοχή και να μείνουν στα σπίτια τους, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει «προς το παρόν» κίνδυνος τοξικότητας για τους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ FLASH : Explosion ce lundi dans un laboratoire Elkem Silicones à Saint-Fons (près de Lyon). Bilan : au moins quatre blessés, dont deux graves. Une fuite d’hydrogène serait à l’origine de l’incident, selon les autorités. #SaintFons #Explosion #Elkem pic.twitter.com/LSsokkZJCL — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) December 22, 2025

Ένα τέταρτο άτομο τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε ο νομάρχης.

Περίπου 100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και ένας αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει, όπως και οι σιδηροδρομικές και ποτάμιες διαδρομές στην περιοχή.

Η Elkem, η νορβηγική χημική εταιρεία – ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, παράγει σιλικόνες, πυρίτιο, κράματα για τη βιομηχανία χυτηρίων, άνθρακα και μικροπυρίτιο και άλλα υλικά.

«Θα διεξαχθούν έρευνες για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης», τόνισε η Elkem.