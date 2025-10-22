Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε κλεισμένη στο γκαράζ μια 45χρονη και την εκμεταλλευόταν επί 5 χρόνια - Real.gr

«Κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες. Έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Η εξαφάνιση μιας 45χρονης γυναίκας στην Γαλλία ανέδειξε την κόλαση που ζούσε η ίδια, όταν κατάφερε να ξεφύγει από έναν 82χρονο και μια 60χρονη που την κρατούσαν επί χρόνια σε απομόνωση, «με βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις».

Το θύμα, που είναι «ψυχικά εύθραυστη», νοσηλεύεται με υποθερμία, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης Ναντ, Αντουάν Λερουά, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της εφημερίδας Ouest-France. Η γυναίκα επί μια πενταετία ζούσε στον κήπο ή στο γκαράζ του σπιτιού όπου κατοικούσαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Ο 82χρονος τελεί υπό δικαστική επιτήρηση ενώ η γυναίκα με την οποία ζούσε προφυλακίστηκε.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στις 14 Οκτωβρίου, η 45χρονη γυναίκα επωφελούμενη από μια στιγμή που ο άνδρας έβλεπε τηλεόραση, βγήκε από τον εξωτερικό περίβολο του σπιτιού όπου ήταν κλεισμένη και εμφανίστηκε στο σπίτι των γειτόνων. Ήταν μισόγυμνη, τους χτύπησε το παράθυρο και τους είπε ότι την κρατούσαν «έγκλειστη» επί περίπου πέντε χρόνια.

Το θύμα εξήγησε ότι συγκατοικούσε στο σπίτι με μια άλλη γυναίκα, μέχρι την ημέρα που έκανε την εμφάνισή του ο ηλικιωμένος. Τότε της ζήτησαν να φύγει από το σπίτι και να ζήσει είτε στον κήπο –δηλαδή στο ύπαιθρο– είτε σε μια σκηνή, είτε στο γκαράζ, συνέχισε ο Λερουά.

Υστερα από έρευνα που έγινε στο σπίτι, επιβεβαιώθηκε η αφήγησή της. Διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα τον περισσότερο καιρό κλειδωμένη στο γκαράζ και «κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες. Έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω» όπως είπε ο εισαγγελέας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η πόρτα του γκαράζ ήταν μπλοκαρισμένη από την έξω πλευρά με μεγάλες πέτρες.

Loire-Atlantique : une femme séquestrée pendant cinq ans par sa colocataire et son compagnon à Saint-Molf

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 45χρονη γυναίκα «εξαφανίστηκε» για τις αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της. «Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της χρησιμοποιούνταν μόνο για να στέλνουν σημαντικά χρηματικά ποσά» στους κατηγορούμενους οι οποίοι «παραδέχτηκαν ένα μέρος των γεγονότων αλλά προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τους», είπε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται για «περιορισμό ανθρώπου, με βασανιστήρια ή βάρβαρες ενέργειες», αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τους ασκήθηκε επίσης δίωξη για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου».