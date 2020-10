Γαλλία: 44χρονη Βραζιλιάνα συγκαταλέγεται στα θύματα της επίθεσης στη Νίκαια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Το υπουργείο, το οποίο όταν ερωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε πως δεν είναι σε θέση σε αυτό το στάδιο να διευκρινίσει αν η γυναίκα είχε επίσης τη γαλλική υπηκοότητα, πρόσθεσε πως «η βραζιλιάνικη κυβέρνηση εκφράζει τη λύπη της και καταδικάζει σθεναρά αυτή τη φρικιαστική επίθεση».

Νεαρός Τυνήσιος που μόλις είχε αφιχθεί στην Ευρώπη σκότωσε τρεις πιστούς χρησιμοποιώντας μαχαίρι μέσα στη βασιλική της Νίκαιας, κραυγάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Η 44χρονη, που μπόρεσε να βγει από την εκκλησία, πέθανε «σε εστιατόριο που βρισκόταν σε μικρή απόσταση», υποκύπτοντας στα «πολλαπλά» τραύματα από μαχαίρι που υπέστη, σύμφωνα με τον Ζαν-Φρανσουά Ρικάρ της αντιτρομοκρατικής διεύθυνσης της εθνικής εισαγγελίας.

