Γαλλία: Αεροπορικό ατύχημα με εμπλοκή δύο μαχητικών

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα σωστικά συνεργεία αναζητούν έναν αγνοούμενο μαθητευόμενο πιλότο ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα αεροσκάφη. Άγνωστη παραμένει επίσης η τύχη του δεύτερου πιλότου.

«Ενεργοποιήθηκε το τοπικό επιχειρησιακό κέντρο για να βοηθήσει τις ένοπλες δυνάμεις, παρακαλούμε μην πλησιάζετε στην περιοχή» ανέφερε η περιφέρεια Μερτ-ε-Μοζέλ σε ανάρτησή της στο Χ.

Two Mirage 2000-5 fighter jets from the French Air Force collided in mid-air in northern France. The search for the pilots is currently in progress. pic.twitter.com/mPZGf06Y8B