Γαλλία: Αεροσκάφος με 303 Ινδούς καθηλώθηκε στo Παρίσι λόγω υποψίας για εμπορία ανθρώπων

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, η οποία διευκρινίζει ότι το αεροσκάφος σταμάτησε στη Γαλλία για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, αυτοί οι Ινδοί επιβάτες μπορεί να ήθελαν να πάνε στην κεντρική Αμερική για να επιχειρήσουν στη συνέχεια να εισέλθουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Έρευνα είναι σε εξέλιξη "για να εξακριβωθεί εάν στοιχεία θα επιβεβαιώσουν την υποψία της εμπορίας ανθρώπων σε οργανωμένη συμμορία, έγκλημα που επισύρει ποινή 20 ετών κάθειρξης και πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ευρώ", πρόσθεσε η εισαγγελία.

"Ακροάσεις και εξακρίβωση των συνθηκών και των στόχων μεταφοράς των επιβατών" είναι σε εξέλιξη, διευκρινίζει η εισαγγελία.

A Nicaragua-bound plane carrying more than 300 Indian passengers has been grounded in France over suspected "human trafficking

