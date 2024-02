Γαλλία: Αγρότες μπήκαν στην Αγροτική Έκθεση του Παρισιού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Μακρόν - Βίντεο

Διαδηλωτές των συνδικάτων FNSEA, Νέοι Αγρότες (Jeunes agriculteurs) και Αγροτικός Συντονισμός (Coordination rurale) παραβίασαν μπάρα και εισέβαλαν στο συγκρότημα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Several hundred French farmers, dissatisfied with the government's policy, broke through the police cordon and broke into the pavilion of the agricultural exhibition in Paris, where Macron arrived, scuffles began between the guards and protesters pic.twitter.com/5wJq07UeTX

Συμπλοκές σημειώθηκαν ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και διαδηλωτές που έφεραν διακριτικά σήματα των τριών συνδικάτων, την ώρα που ο Μακρόν άρχιζε να συνομιλεί με στελέχη των συνδικάτων σε άλλο χώρο εκεί κοντά, όπου ήταν ασφαλής. Μέλη των δυνάμεων της τάξης αναπτύχθηκαν στους διαδρόμους του εκθεσιακού χώρου και οι δυνάμεις της τάξης κατάφεραν να συγκρατήσουν τους διαδηλωτές.

Several hundred French farmers, dissatisfied with the government's policies, broke through the police cordon and burst into the pavilion of the agricultural exhibition in Paris, where Macron arrived; scuffles broke out between security and protesters; police were pelted with eggs pic.twitter.com/5JSmaBMgax