Γαλλία: Ακτιβιστές έριξαν μπογιά στα κεντρικά της TotalEnergies στο Παρίσι για τις σχέσεις της με τη Ρωσία - Βίντεο

Ακτιβιστές υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, των οποίων ηγείτο η ομάδα "Les amis de la terre" (Φίλοι της Γης), ανακοίνωσαν πως έβαψαν με μαύρη μπογιά τις γυάλινες πόρτες στην είσοδο του κτιρίου της TotalEnergies στην επιχειρηματική συνοικία Λα Ντεφάνς της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ ανέβασαν ένα βίντεο με περίπου 12 ακτιβιστές ντυμένους με κίτρινα γιλέκα.

Après presque 1 mois de guerre de la Russie en #Ukraine et alors que le bilan humain s’alourdit de jour en jour, Total refuse de cesser ses lucratives activités pétrolières et gazières en Russie qui financent le régime de Poutine et @EmmanuelMacron ne lève pas le petit doigt ??‍+? pic.twitter.com/4PPsFvZy6b