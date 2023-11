Γαλλία: Άνδρας μαχαίρωσε Εβραία στη Λυών

«Μια τέτοια πράξη βίας είναι αδιανόητη. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στο θύμα και τους συγγενείς της», δήλωσε ο δήμαρχος της Λυών Gregory Doucet στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο και δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν η αστυνομία αντιμετωπίζει την επίθεση ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Η αστυνομία σε χώρες σε όλο τον κόσμο έχει αναφέρει αύξηση των αντισημιτικών και ισλαμοφοβικών αδικημάτων στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpbpic.twitter.com/nbuwEjKFeQ