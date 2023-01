Γαλλία: Απεργειακές κινητοποιήσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού - Βίντεο

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αν και αντιδημοφιλής στις δημοσκοπήσεις, είναι ένα «δίκαιο και υπεύθυνο» μέτρο, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί.

Οι διαδηλωτές διαφωνούν.

«Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, όχι η ηλικία συνταξιοδότησης», έγραφε ένα μεγάλο πανό που κρατούσαν οι απεργοί στην κορυφή της πορείας στην πόλη Τουρ. «Θα πρέπει να ετοιμάσω από τώρα το πι μου αν περάσει η μεταρρύθμιση», είπε η 53χρονη Ιζαμπέλ, εξηγώντας ότι η δουλειά της είναι πολύ βαριά και δεν μπορεί να συνεχίσει να την κάνει για άλλα δύο χρόνια μετά τα 62 της.

