Γαλλία: Αστυνομικός χτυπάει και ρίχνει αναίσθητο διαδηλωτή στο Παρίσι - Βίντεο

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ο διαδηλωτής παρέμεινε αναίσθητος για περίπου πέντε λεπτά μετά το χτύπημα που δέχθηκε με τον αστυνομικό να απομακρύνεται, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο από το Reuters:

Οργή για το συνταξιοδοτικό

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, που προβλέπει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, υιοθετήθηκε οριστικά χθες, Δευτέρα, μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος που παρακάμπτει την ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση και αφού η κυβέρνηση επέζησε των προτάσεων μομφής εναντίον της.

Χθες το βράδυ διαδηλωτές βγήκαν και πάλι στους δρόμους πολλών πόλεων της Γαλλίας, ανατρέποντας και πυρπολώντας κάδους απορριμμάτων, υψώνοντας οδοφράγματα, ρίχνοντας αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης.

Οι ίδιες σκηνές έντασης κυριάρχησαν σε πόλεις όπως η Λιόν, η Νάντη, η Ρεν ή το Στρασβούργο, όπου περίπου 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, σύμφωνα με τις αρχές.

> VIDEO: Protests have taken place across France after the government survived two no confidence votes over its plans to push through pension reforms pic.twitter.com/hmzchxZBPo