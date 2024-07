Γαλλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε θαμώνες καφετέριας στο Παρίσι - Ένας νεκρός

Νωρίτερα, γαλλικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ασυνείδητος οδηγός διέφυγε και αναζητείται, ενώ ένας επιβάτης συνελήφθη και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στο 20ό διαμέρισμα του Παρισιού, όπου βρίσκεται η καφετέρια/εστιατόριο «Le Ramus», τραπεζάκια της οποίας παρέσυρε το αυτοκίνητο, μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP που έσπευσε στο σημείο.

Dans le quartier du Père Lachaise, une voiture s'est écrasée sur la terrasse d'un bar-restaurant, faisant un mort et six blessés, dont trois dans un état critique. Le passager, trouvé avec de l'alcool et de la drogue dans son système, a été arrêté. #Paris#PèreLachaisepic.twitter.com/fADbzTJB6j