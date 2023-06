Γαλλία: Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης στην παιδική χαρά - Σκληρές εικόνες

Το βίντεο δείχνει και έναν άνδρα, ο οποίος έχει μια τσάντα πλάτης ως ασπίδα, να επιχειρεί καθ' όλη τη διάρκεια της επίθεσης να ακινητοποιήσει τον δράστη, ακολουθώντας τον κατά πόδας.

Τελικά, ο 32χρονος ακινητοποποιήθηκε από την αστυνομία λίγα λεπτά αργότερα, όταν καθώς έφευγε από το πάρκο επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν ηλικιωμένο που έκανε τη βόλτα του με την σύζυγό του. Αφού τον μαχαίρωσε η γαλλική αστυνομία πυροβόλησε στα πόδια τον δράστη, ο οποίος παρότι τραυματισμένος μαχαίρωσε ξανά τον ηλικιωμένο. Στη συνέχεια τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε η αστυνομία.

Δείτε το βίντεο -

Προσοχή: Σκληρές Εικόνες

BREAKING:

New video from the suspected terror attack in Annecy, France.

It shows the Syrian asylum seeker was only targeting children.

A mom tried to escape with her child from the playground but the attacker caught up with her

3 of the stabbed kids are in critical condition pic.twitter.com/hFpYQsa3Sj