Γαλλία: Βουλευτές εμφανίστηκαν στο κοινοβούλιο ντυμένοι με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας

Τα αίματα άναψαν όταν η βουλευτής του κόμματος Ανυπόταχτη Γαλλία (ριζοσπαστική αριστερά), Ρασέλ Κεκέ, ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία μέσα στην αίθουσα. Η πρόεδρος του κοινοβουλίου Γιαέλ Μπρον-Πιβέ την ανακάλεσε αμέσως στην τάξη, επιβάλλοντάς της προφορική επίπληξη, τη μέγιστη κύρωση που προβλέπεται από τον κανονισμό. Αποφάσισε επίσης να διακόψει τη συνεδρίαση.

Non non non non non ! ??

Le cauchemar de #YaelBraunPivet a récidivé.

Mais son esprit punitif est une seconde nature...#Gaza#Rafah#France#Israel#Palestinepic.twitter.com/jDzO7cbpyz