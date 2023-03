Γαλλία: Διαδηλώσεις και επεισόδια σε Νάντη, Ρεν, Παρίσι και Μασσαλία για το συνταξιοδοτικό - Βίντεο

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ξέσπασαν στη Νάντη, όπου πυρπολήθηκαν ένα υποκατάστημα της BNP Paribas και ένα αυτοκίνητο ενώ επίθεση δέχτηκε και το διοικητικό δικαστήριο.

Στο Παρίσι και τη Μασσαλία, οι διαδηλωτές απέκλεισαν για μικρό χρονικό διάστημα τις σιδηροδρομικές γραμμές.

France hit by another wave of mass protests

Barricades are burning in Rennes and Guingand, workers have blocked the railroad tracks of the Gare de Lyon, rallies are taking place in the square in Marseille. pic.twitter.com/1GYBFDX4VB